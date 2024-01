Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntagabend, den 07.01.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 6 in Fahrtrichtung Hannover. Die 26-jährige Fahrzeugführerin kam aus unbekannten Gründen gegen 22:43 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zwischen den Auffahrten Nienburg Mitte und Langendamm mit der Mittelschutzplanke. Sie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der verunfallte Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es ist ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro entstanden.

Die B6 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.

