POL-STH: Exkremente im Briefkasten

Stadthagen (ots)

(bae)Ein unschöner Anblick bot sich am 06.01.2024 einer Mitarbeiterin des SPD Parteibüros in Stadthagen. Durch Unbekannte war in der Nacht Kot in den dortigen Briefkasten abgelagert worden. Da dieser eine ungesunde, teils flüssige Konsistenz aufwies, war er auch ins innnere gelaufen. Dort wurden Teile der Inneneinrichtung, sowie der Teppich verunreinigt. Eine Reinigung durch eine Spezialfirma wurde veranlasst. Wer Hinweise zur Aufklärung der "Schweinerei" geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

