POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 05.01.2024 um 23:53 Uhr wurde durch einen 33-jährigen Stadthäger ein Verkehrsunfall verursacht. Er rutschte mit seinem Nissan an der Oberntorstraße, beim Verlassen des Kreisels gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Dieses wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Stadthäger verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Allerdings übersah er, dass ein Kennzeichen bei dem Zusammenstoß abgefallen war. Die Polizei konnte dieses am Unfallort finden. Da der Unfallfahrer auch der Halter war, konnte die Unfallflucht direkt aufgeklärt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An dem Fahrzeug, sowie an dem Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3400 Euro.

