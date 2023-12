Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - 45-jähriger Bielefelder leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Ein 66-jähriger Mann aus Enger fuhr am Montag (11.12.), um 14.02 Uhr auf der Opferfeldstraße in Richtung Meller Straße. An der dortigen Einmündung bog er nach rechts in Richtung Sattelmeierstraße ab. Auf der Meller Straße fuhr zeitgleich ein 45-jähriger Bielefelder mit seinem Nissan, der in Richtung Sattelmeierstraße fuhr. Der 66-Jährige stieß mit seinem Opel in den Nissan des vorfahrtsberechtigten Bielefelders. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 66-Jährige sowie seine 65-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 3.500 Euro.

