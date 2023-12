Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Fahrzeugführer lässt verletzten Beifahrer zurück

Bild-Infos

Download

Vlotho (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Samstag (9.12.), gegen 20.30 Uhr einen Audi, der sich im Straßengraben an der Straße Rosenburg befand. Der bis dahin unbekannte Fahrer versuchte offenbar noch, das Auto durch Rangieren aus dem Straßengraben zu fahren. Da dies misslang, verließ der Fahrer sein Auto und lief zu Fuß in Richtung Mindener Straße. Eine weitere Person, die sich ebenfalls in dem Audi befand, versuchte ebenfalls das Fahrzeug zu verlassen. Die Zeugen riefen unverzüglich den Rettungsdienst, da der Beifahrer offensichtlich verletzt war. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der schwerverletzte Mann, ein 26-jähriger Vlothoer, mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass der Audi in Richtung Borlefzer Kirchweg fuhr und der Fahrer dann in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor und im Straßengraben landete. In der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Unfallverursacher wurde unter anderem ein Diensthund eingesetzt, der die Fährte in Richtung Mindener Straße aufnahm. Durch die aufgenommene Fährte des Hundes sowie erste Aussagen des Beifahrers gelangten die Beamten zu einem Haus an der Mindener Straße. An der Wohnung des Beschuldigten, bei dem es sich um einen 32-jährigen Vlothoer handelt, konnten deutliche Hinweise auf Betäubungsmittel festgestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde die Wohnung daraufhin nach Betäubungsmitteln durchsucht. Diese Durchsuchung fiel positiv aus. Zur Entnahme von Blutproben wegen des Verdachts auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums wurde der Vlothoer zur Herforder Wache gebracht. Hier wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Vlothoer, der bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell