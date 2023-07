Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Nicht um den Schaden gekümmert

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde fuhr am vergangenen Freitag in Albershausen ein Fahrzeug gegen einen Laternenmast und flüchtete.

Am Dienstag wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Bereits am vergangenen Freitag, zwischen 12 Uhr und 14.15 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug in der Uhinger Straße gegen einen Laternenmast. Anschließend fuhr der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Da der schräg stehende Mast drohte umzustürzen, musste er abmontiert werden. Die Polizei Uhingen hat nun die Ermittlungen nach dem flüchtigen Verursacher aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07161/93810 entgegen.

