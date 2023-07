Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Reichenbach - Am Steuer eingeschlafen

Am Mittwoch verursachte eine 40-Jährige bei einem Unfall bei Reichenbach einen Schaden.

Kurz nach 3.45 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Klein-Lkw auf der Straße von Reichenbach in Richtung Ottenbach. Sie war auf Höhe Kratzerhof unterwegs, als sie nach rechts von der Straße abkam. Der Ford fuhr die Böschung hinauf und der Lkw überschlug sich. Auf der Fahrbahn kam der Ford wieder zum Stehen. Die 40-Jährige konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wählte den Notruf. Die Polizei aus Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau am Steuer kurz eingeschlafen. Glücklicherweise blieb die 40-Jährige unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Ford. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

