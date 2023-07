Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Bikerin verletzt

Beim Abbiegen ist am Dienstag bei Schwendi eine Rollerfahrerin gestürzt.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Die 15-jährige Rollerfahrerin war auf der Straße zwischen Schönbürg und Schwendi unterwegs. An der Abzweigung nach Dietenbronn bog die Jugendliche nach rechts in die Straße Hartwiesen ab. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei zog sich die Bikerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau ins Krankenhaus. An ihrer Maschine entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

