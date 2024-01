POL-STH: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Auhagen (ots) - (bae)Am 05.01.2024 wurde bei der Polizei in Hagenburg durch einen 65-jährigen Auhagener folgender Sachverhalt angezeigt. Der Auhagener gab an eine Mahnung erhalten zu haben. Er solle, bereits im November, bei einem Onlineshop eine Bestellung in Höhe von 995 Euro getätigt haben. Angeblich sei die Ware auch per Post versandt worden. Auch sollen ihm bereits zwei Mahnschreiben zugesandt worden sein. Der Auhagener gab an, weder die Bestellung getätigt zu ...

mehr