Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Tangermühlenweg

03.01.2024, 15.00 Uhr bis 19.10 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus im Tangermühlenweg in Helmstedt ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Hauseigentümer verließen ihr Eigenheim am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr. Als sie weinige Stunden später zurückkehrten, stellten sie fest, dass Einbrecher in ihrem Haus gewesen waren. Die Täter hatten sich über ein Fenster Zutritt verschafft und die Räume nach Diebesgut durchsucht. Mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld verließen sie das Haus in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell