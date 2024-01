Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneut Gartenlauben in Brand gesetzt - Polizei hofft auf Videoaufnahmen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Reislinger Straße 03.01.2024, 21.11 Uhr

Am Mittwochabend brannten drei Gartenlauben im Kleingartenverein Am Schäferbusch in der Reislinger Straße im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge verständigte am Mittwochabend über Notruf die Leitstelle der Berufsfeuerwehr und teilte mit, dass im Kleingartenverein Am Schäferbusch Gartenlauben brennen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen drei Gartenlauben in Flammen. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Lauben verhindert werden.

Aufgrund anderer in Brand gesetzter Gartenlauben in Kleingartenvereinen der jüngsten Vergangenheit (wir berichteten) gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus.

Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingärten gesehen haben. Zudem hoffen die Ermittler, dass es vielleicht Videoaufnahmen aus privat installierten Kameras aus Parzellen der Kleingärten gibt. Hinweise bitte an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4660 oder unter pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell