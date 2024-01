Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Blumengeschäft - Täter entleeren Feuerlöscher in Verkaufsraum

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmeroder Markt

31.12.23, 12:00 Uhr - 01.01.2024, 01:40 Uhr

Zwischen Sonntagmittag und den frühen Morgenstunden des Montags brachen Unbekannte in ein Blumengeschäft am Detmeroder Markt ein und verwüsteten dieses mit einem Feuerlöscher. Die Polizei sucht Zeugen. Weil die Brandmeldeanlage des Geschäftes ausgelöst hatte, begab sich zunächst die Berufsfeuerwehr Wolfsburg zum Tatort. Als die Kameraden vor Ort eine offene Eingangstür vorfanden, informierten sie umgehend die Polizei. Die Unbekannten hatten offenbar einen Feuerlöscher im Inneren des Blumenladens komplett entleert. Daraufhin entfernten sie sich in nicht bekannte Richtung. Ob etwas entwendet worden ist und warum die Unbekannten den Laden auf diese Weise verwüsteten, ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-4646 0 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

