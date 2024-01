Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am Montag, den 08.01.2024 befuhr ein bislang unbekannter LKW die B 61 aus Uchte kommend in Fahrtrichtung Kirchdorf. Gegen 11:15 Uhr verlor der unbekannte LKW von seinem Dach eine Eisplatte, welche mit der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden LKW kollidierte. Die Windschutzscheibe wurde durch den Zusammenstoß zersplittert. Der 58- jährige Fahrer des beschädigten LKW wurde durch die Scherben der Windschutzscheibe leicht verletzt. An dem LKW entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Der unbekannte LKW hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Stolzenau hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05761/9020-0 zu melden.

