POL-PPRP: Kontrolle verloren

Speyer (ots) - Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 21:20 Uhr brachen am Mittwoch (13.12.2023) Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Hafenstraße in Speyer ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.800 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Hafenstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

mehr