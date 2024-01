POL-PDLD: Zigarettenautomat aufgebrochen

Landau (ots) - In der Silvesternacht drangen bislang Unbekannte in ein Gebäude der Universität Landau in der Forststraße ein und feierten dort vermutlich ausgelassen ihre Silvesterparty. Nicht nur, dass sie die Räumlichkeiten stark verschmutzten, sie beschädigten auch Mobiliar in den Räumen und brachen eine Tür zum Dach des Gebäudes auf, um von dort vermutlich das Feuerwerk besser genießen zu können. Beim ...

mehr