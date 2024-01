POL-PDLD: Impflingen - Brand eines Schuppens

Annweiler (ots) - Am 30.12.2023 kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Annweiler. Hiernach touchierte ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer beim Einparken einen anderen PKW. Dieser konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden, das Kennzeichen ist unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder ...

