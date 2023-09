LPI-G: Reifen von Pkw beschädigt

Gera (ots) - Gera: Die Geraer Polizei und in der Folge die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen gegen einen 60-jährigen Mann aufgenommen. Dieser sprach am Freitagabend (22.09.2023) in der Saalfelder Straße ein 7-jähriges Mädchen in verdächtiger Art und Weise an. Das Kind verhielt sich vollkommen richtig und informierte ihre Erziehungsberechtigten, welche wiederrum die Polizei alarmierten. Der 60-Jährige konnte ...

