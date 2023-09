Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 33-jährigen Mann eingeleitet

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen gegen einen 33 Jahre alten Mann wegen des Verstoßes gegen §86a StGB sowie Hausfriedensbruch leitete die Geraer Polizei am vergangenen Freitag (22.09.2023) ein. Demnach gelangte der Mann vormittags unberechtigt in ein Schulgebäude in der Burgstraße und rief dort lautstark rechtsradikale Parolen umher. Als mehrere Lehrkräfte hinzukamen entfernte sich der Mann. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Identität des Herrn geklärt und die Ermittlungen eingeleitet werden. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in der Folge in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. (RK)

