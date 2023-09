LPI-G: Polizeieinsatz in der Nordstraße

Gera (ots) - Im Zeitraum vom 22.09.2023- 24.09.2023 kam es zu einer in der Stadt Gera. Unter anderem drangen die Täter in das Sportlerheim Lusaner SC ein, brachen mehrere Türen auf und entwendeten einen hohen Bargeldbetrag. Außerdem wurden in eine Bäckerei in Gera Lusan, einen Tabakladen in der Reichsstraße und in ein Hörakustikgeschäft in Lusan eingebrochen. Ermittlungen bezüglich der Täter wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise. ...

