POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Firmenfahrzeug

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (20 Uhr) auf Donnerstagmorgen (06 Uhr) drang ein Unbekannter gewaltsam in einen Container auf der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs an der "Franz-Lenz-Straße" ein. Aus dem Container stahl der Einbrecher Werkzeug und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet Bürger, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

