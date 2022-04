Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Magische Zahl bei Instagram geknackt// Polizei Hildesheim setzt auch in Zukunft auf mehr Transparenz und Kommunikation

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Seit Juni 2021 sind Polizeikommissarin Victoria Frehlich und Polizeikommissar Jannes Heinemann Community Policer der Polizeiinspektion Hildesheim. Seither nehmen sie ihre Followerinnen und Follower mit in ihren polizeilichen Alltag. Gemeinsam haben sie bereits mehr als 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Bei der Polizei Niedersachsen gibt es bereits einige Polizistinnen und Polizisten, die ein digitales Community Policing betreiben. Um den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst breites Spektrum des polizeilichen Aufgabenfeldes im Bereich Hildesheim zeigen zu können, hatte die Polizei Hildesheim im Juni 2021 entschieden auf Instagram mit den zwei besagten Kollegen zu starten.

In den vergangenen Monaten erschienen bei Frehlich und Heinemann viele Storys, Beiträge und moderne Reels. Das erste Reel von Heinemann und seinem Kollegen Ruben Kell schauten sich zum Beispiel über 200000 Menschen an.

Neben den Warnungen, Präventionstipps und Öffentlichkeitsfahndungen gaben und geben sie zudem viele Einblicke hinter die Kulissen. Die unzähligen vielfältigen Fragen bei den sogenannten Q&A (questions and answers) zeigten, wie groß das Interesse an der Polizeiarbeit ist und was junge Menschen noch alles zum Studium wissen möchten. Dabei bedienen die zwei Kollegen ein wichtiges Ziel: die Polizei Hildesheim möchte mit den Inhalten der Accounts für ihre Arbeit und ihre Dienststelle Werbung machen und Nachwuchs gewinnen. Darüber hinaus konnten sie mit ihrer Arbeit ebenfalls die polizeiliche Arbeit transparenter machen.

Auch die Aspekte Personalentwicklungsmaßnahmen und Führen in der Polizei werden aufgegriffen. Jannes Heinemann hat aktuell den Dienstposten eines Dienstschichtleiters in dem Polizeikommissariat Alfeld inne und wird in den nächsten Monaten von dieser neuen Herausforderung berichten. Außerdem ist ein neues Format auf Heinemanns Seite geplant. Er ist schon gespannt, wie seine Community darauf reagiert. Jannes Heinemann sagt: "Die Tätigkeit von InstaCops ist ein wichtiger Baustein der polizeilichen Arbeit. Es können Warnungen unmittelbar geteilt werden. Außerdem werden viele Fragen zur Einstellung bei der Polizei und zum Studium bei der Polizeiakademie im direkten Austausch beantwortet."( https://fcld.ly/heinemann)

Victoria Frehlich konnte in den letzten Monaten feststellen, dass es schon einen Unterschied macht, aus welchem Aufgabenbereich berichtet wird. Im Einsatz- und Streifendienst können beispielsweise Storys zwischen zwei Einsätzen hochgeladen werden und es gibt spannende Bilder von wechselnden Örtlichkeiten einzustellen- die Ermittlungsarbeit dagegen besteht oft auch aus Recherchen und Detailarbeit im Büro. Nun wird Frehlich bald von einer Insel berichten, auf der sie einige Wochen als Verstärkung eingesetzt wird. Die Community darf gespannt sein... "Info-Ticker, Nachwuchsplattform, Präventionskanal und Fahndungsmedium in Einem- es ist wichtig und richtig, das sich die Polizei die Vorzüge von Social Media zu Nutze macht und stets offen für Neuerungen bleibt, da von solch einer Entwicklung sowohl Bürger/-innen, als auch die Polizei selbst profitieren", so Polizeikommissarin Victoria Frehlich.( https://fcld.ly/frehlich )

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell