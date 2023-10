Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Mehring (ots)

Am 12.10.2023 gegen 03:20 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kirchstraße in Mehring einzudringen. Der Versuch über die hintere Terrassentür scheiterte, da die Hauseigentümerin wach wurde und den oder die unbekannten Täter durch das Einschalten des Lichts verschreckte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570.

