POL-PDTR: Nach Sicherstellung von Fahrrad: Wer ist der Eigentümer

Serrig (ots) - Am Mittwoch, 11.10.2023 in der Zeit zw. 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr wurde in Serrig, Einmündung Domäenstraße/Hauptstraße eine dreiteilige Aluleiter entwendet. Die Leiter wurde zur Durchführung von Montagearbeiten des Bauhofes Serrig dort abgelegt. Zeugenhinweise an die Polizei Saarburg Tel.: 06581-9155-0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Bezirksdienst, Ansprechpartner PHK Schiffmann Telefon: ...

