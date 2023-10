POL-PDTR: Diebstahl einer Aluleiter

Kenn (ots) - In den vergangenen Wochen wurden in der Ortslage Kenn, u.a. im Bereich der dortigen Freizeitanlage, am Sportplatz, am Römerkeller und auf einer Wiese in der Reihstraße, vermehrt Tierköder festgestellt. Hierbei handelte es sich um Köder mit Rattengift, Schneckenkorn, Scherben oder Sonstigem. Am Donnerstag, 05.10.2023, musste ein Hund mit Vergiftungserscheinungen in einer Tierklinik aufgenommen werden, ...

