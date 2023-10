Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Mit Gras im Gepäck auf Reisen; Zollhund Dobby hatte den richtigen Riecher

Osnabrück (ots)

1.200 Gramm Marihuana im Wert von rund 12.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Vormittag des 18. Oktober 2023 bei einer Kontrolle eines IC-Zuges am Bahnhof in Rheine.

In einem aus Amsterdam kommenden Zuges haben Beschäftigte des Hauptzollamts Osnabrück mehrere Fahrgäste kontrolliert. Hierbei kam auch Spürhund Dobby zum Einsatz. Er zeigte beim Passieren eines Reisenden an, dass dieser in Kontakt mit Betäubungsmitteln stand. Daraufhin gab der 49-jährige Mann auf Befragen an, dass er früher mal Drogen mitgeführt habe. In seiner am Sitzplatz befindlichen Jacke fanden die Zöllner eine Zigarettenschachtel mit fünf Joints. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Gepäcks entdeckten die Ermittler in einem schwarzen Folienbeutel 1.200 Gramm Marihuana.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Gegen den Reisenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

