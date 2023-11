POL-MFR: (1327) Universitätsgebäude mit Farbe besprüht

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (12.11.2023) überfielen bislang unbekannte Täter einen 32-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Mann befand sich gegen 04:00 Uhr in der Lorenzer Straße auf dem Heimweg. Auf Höhe der Theatergasse wurde er mutmaßlich von fünf unbekannten Tätern überfallen und zu Boden geschlagen. Nachdem die Täter seine Wertsachen entwendeten, ...

