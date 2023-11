POL-MFR: (1325) Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wendelstein (ots) - Am Montagmorgen (13.11.2023) verunfallte ein Motorradfahrer am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 51-jährige Fahrer eines Kraftrades fuhr gegen 09:25 Uhr von der BAB 73 aus Richtung Bamberg kommend am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd auf die Überleitung zur BAB 6 in Richtung ...

