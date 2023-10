POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 62-Jährige betrunken Auto gefahren

Mannheim (ots) - Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein 51-jähriger Fahrradfahrer frontal von einer Straßenbahn an der Haltestelle Stollenwörth in der Rheingoldstraße erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 51-Jährige ...

