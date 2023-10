Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Da ein 48-jähriger LKW-Fahrer die Vorfahrt eines 69-jährigen Motorradfahrers im Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße missachtete, kam es zum Unfall, wobei der 69-Jährige schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 48-jährige LKW-Fahrer die Carl-Benz-Straße in Richtung Dührener Straße und missachtet die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrers. Es kommt zur folgenschweren Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der 69-Jährige mit seinem Motorrad zu Sturz kommt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sperrungen im Rahmen der Unfallaufnahme konnten gegen 12.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

