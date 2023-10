POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Umkleide - Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 06 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Straße An der Autobahn circa 375 Liter Diesel aus einem dort abgestellten LKW. An dem Lkw selbst entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Wiesloch hat ...

