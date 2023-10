Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch in Gaststätte Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, stieg eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Mannheimer Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt in das Gebäude. Innerhalb des Restaurants entwendete die Täterschaft einen Laptop und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich nun dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

