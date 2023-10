Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein 51-jähriger Fahrradfahrer frontal von einer Straßenbahn an der Haltestelle Stollenwörth in der Rheingoldstraße erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 51-Jährige mit seinem Fahrrad die Rheingoldstraße vom Stollenwörth kommend. An der dortigen Straßenbahnhaltestelle bog er nach rechts in Richtung des Bahnübergangs ein und übersah hierbei sowohl das gelbe Blinklicht des Übergangs als auch die einfahrende Straßenbahn aus Richtung Strandbad.

