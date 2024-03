Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert auf dem Heimweg von der Firmenfeier

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.03.2024 um 02:20 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Neustadt/W. in der Speyerdorfer Straße mit seinem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einer Firmenfeier. Während der Kontrolle konnte ausgehend von dem Radfahrer starker Atemalkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab letztlich einen Wert von 1,85 Promille. Das Fahrrad wurde sodann an der Örtlichkeit verschlossen und der Schlüssel des Schlosses sichergestellt. Dem Neustadter wurde abschließend eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

