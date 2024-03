Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Motorradfahrer gestürzt

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 02.03.2024, kam es gegen 09:15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Obersülzer Straße, Industriestraße in Grünstadt zu einem Alleinunfall eines 66-jährigen Motorradfahrers. Dieser befuhr mit seiner Royal Enfield die Obersülzer Straße in Fahrtrichtung Obersülzen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er im genannten Kreisverkehr zu Fall. Der 66-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht im Schulterbereich verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR.

