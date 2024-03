POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 20.02.2024 bis 05.03.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter die Elektrozäune an verschiedenen mit Pferden besetzten Koppeln rund um den Aussiedlerhof in der Goethestraße in Weisenheim am Sand. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an ...

