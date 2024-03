Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus einem Rohbau

Speicher (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 06.03.2024 auf Donnerstag, 07.03.2024, kam es auf einer Baustelle im Mungelter Weg in Speicher zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten diverse Baumaterialien, Baugeräte und Werkzeuge aus einem im Innenausbau befindlichen Rohbau. Aufgrund der Vielzahl der Gegenstände ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem möglicherweise genutzten Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell