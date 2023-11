Polizei Aachen

POL-AC: Einbrüche in der Eifel - Polizei sucht Zeugen

Roetgen/ Simmerath/ Monschau (ots)

Seit Anfang Oktober hat es in den Eifelkommunen eine Reihe von Einbrüchen gegeben: insgesamt 16. In sechs Fällen blieb es bei Versuchen. Die unbekannten Täter stahlen in den meisten Fällen Schmuck, Geld und persönliche Dinge der Eigentümer.

Zwischen Freitagabend (10.11.23, 20.30 Uhr) und Samstagfrüh (11.11.23, 8.40 Uhr) gelangten Unbekannte in ein Haus eines Jägers an der Kirchstraße in Simmerath-Lammersdorf. Sie brachen einen Waffen- und Munitionsschrank im Keller des Hauses auf und stahlen Waffen und Munition: drei Langwaffen und zwei Kurzwaffen und eine unbestimmte Menge an Munition.

Die Kriminalpolizei ermittelt intensiv. Ob für alle Einbrüche dieselben Täter verantwortlich sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Momentan werden unter anderem Spuren gesichert und ausgewertet sowie Zeugen befragt.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich melden: unter 0241-9577 31401 oder unter 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) oder natürlich über die Notrufnummer 110.

Einbrecher sind das ganze Jahr über aktiv, aber vor allem in der dunklen Jahreszeit sollte man besonders aufmerksam und vorsichtig sein. Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Türen und Fenster. Lassen Sie auch mal eine Lampe an, damit das Haus oder die Wohnung "bewohnt" aussieht.

Unser Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz berät Sie gerne individuell und kostenlos zum Thema Einbruchsschutz. Termine können Sie unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 34401 vereinbaren.

Weitere Hinweise und Tipps rund um das Thema Einbruchsschutz gibt es auch online unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell