POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beim Rangieren beschädigt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt -Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 17.45 Uhr musste ein/e Autofahrer/in in der Hockenheimer Straße rückwärts rangieren, um einem entgegenkommenden Linienbus Platz zu machen. Dabei wurde ein parkendes Fahrzeug am vorderen linken Radkasten beschädigt. Dies beobachtete eine Zeugin, die die Eigentümerin des geparkten Fahrzeugs informierte, während der/die Unfallverursacher/in einfach weiterfuhr. Leider tauschten die 53-jährige Geschädigte und die Zeugin keine Kontaktdaten aus, weshalb das Polizeirevier Hockenheim nun genau diese Zeugin sowie etwaige weitere Zeugen des Unfallgeschehens bittet, sich unter der 06205 2860-0 zu melden.

Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

