POL-PDPS: Unfallflucht mit unbekanntem Geschädigten

Niedersimten (ots)

Eine Zeugin beobachtete einen von Obersimten kommenden A-Klasse-Mercedes, der ein geparktes Fahrzeug in Höhe Lothringer Straße 3 beschädigte. Der Mercedes fuhr so dicht an dem geparkten, dunklen Pkw, möglicherweise grau oder grün, weiteres nicht bekannt, vorbei, dass die Außenspiegel beschädigt wurden. Das verursachende Fahrzeug wurde im Nachgang an der Halteradresse festgestellt. Der geschädigte Pkw war nicht mehr vor Ort und ist noch unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

