Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots)

Am 10.07.2022 zwischen 06:00 Uhr und 12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Kutschergasse aufzuhebeln. Hierbei wurde das Schließblech beschädigt. Es gelang den Tätern allerdings nicht das Gebäude zu betreten. An der Tür entstand ein Schaden von 200EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell