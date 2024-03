Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Stadtwerke - Zeugenaufruf

Grünstadt (ots)

Am Samstagabend, 09.03.2024 gegen 20:28 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Stadtwerke der Polizeiinspektion Grünstadt, dass es soeben zu einer Alarmauslösung auf dem Gelände der Stadtwerke in der Max-Planck-Straße gekommen sei. Bei einer Nachschau konnten an dem Gebäude Hebelspuren an einer Tür im rückwärtigen Bereich festgestellt werden. Dem oder den bislang unbekannten Tätern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden von ca. 600EUR. Sollten Sie zur genannten Zeit im Bereich der Max-Planck-Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de).

