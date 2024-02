POL-OE: Unfall mit einer verletzten Person

Lennestadt (ots) - Am Mittwoch (14. Februar) hat ein bislang unbekannter Täter in einem Schuhgeschäft in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem ein paar Schuhe gestohlen. Zunächst beobachtete eine Mitarbeiterin, wie ein Mann ein Paar weiße Sneaker der Marke U.S. Polo anprobierte. Anschließend lief er mit den angezogenen Schuhen aus dem Laden heraus, ohne diese zu bezahlen. Der Unbekannte lief in Richtung Wigey. ...

