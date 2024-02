Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gleich zwei Mal unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Olpe / Lennestadt (ots)

Aufgrund eines defekten Abblendlichtes haben Polizeibeamte am Donnerstag (15. Februar) gegen 00:40 Uhr einen 29-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße "Mesterfeld" in Oberveischede angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 29-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Nur zwei Stunden später, gegen 3 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung erneut der zuvor angehaltene Pkw auf der L 715 in Bilstein auf. Am Steuer saß wiederum der 29-Jährige. Erneut führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der abermals positiv ausfiel. Der Fahrer begleitete die Beamten ein weiteres Mal in die Polizeiwache. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten schrieben eine zweite Anzeige. Zudem wurde dem Beschuldigten erneut die Weiterfahrt untersagt. Dieses Mal stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

