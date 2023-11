Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VERKEHRSUNFALLFLUCHT - Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Neuhof. Am Montagmorgen (13.11.) verlor ein unbekannter Fahrzeugführer mehrere kleine Metallnadeln / Kanülen in Neuhof in der Schachtstraße Ecke Kalistraße. Insgesamt meldeten 30 Fahrzeugführer, welche die Schachstraße in Richtung Kaliwerke befahren hatten, beschädigte Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 4.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

