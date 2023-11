Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl eines weiteren elektrischen Weidezaungerätes - Farbschmierereien - E-Scooter gestohlen - Einbruch in Vereinsheim - Gefährliche Körperverletzung

Diebstahl eines weiteren elektrischen Weidezaungerätes

Neuhof. Am Mittwoch (15.11.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16.45 Uhr, wurde erneut in Dorfborn ein elektrisches Weidezaungerät im Wert von rund 200 Euro durch unbekannte Täter gestohlen. Bereits am Vortag war in unmittelbarer Nähe ein solches Gerät gestohlen worden, wir berichteten. Die Weide des Tierhalters liegt parallel zur Verbindungsstraße Neuhof - Dorfborn rechtsseitig der Straße. Wer hat in dem betreffenden Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte besprühten zwischen Mittwochmorgen (15.11.) und Donnerstagmorgen (16.11.) eine Hausfassade in der Buttlarstraße mit Farbe. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs könnten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt stehen. Der entstandene Sachschadens beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Am Donnerstag (16.11.), zwischen 7.45 Uhr und 13.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen 511 JBL. Das Fahrzeug im Wert von rund 800 Euro war mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Großenlüder. Ein Vereinsheim in der Straße "An der Altefeld" wurde am Donnerstag (16.11.), zwischen 1.15 Uhr und 19.20 Uhr, zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten mehrere Türen auf, stahlen Bargeld und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Ein Zeuge gab an, dass er am frühen Morgen einen unbekannten Pkw - vermutlich einen beigefarbenen Smart - vor dem Gebäude habe stehen sehen. Ob das Fahrzeug mit der Tat in Verbindung steht, müssen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Dipperz. Am Donnerstagabend (16.11.) kam es in der Straße "Im Straßfeld", gegen 21 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen zwei unbekannte Männer auf einen 34-Jährigen aus Dipperz zu, nachdem dieser gerade seinen Pkw vor seinem Wohnhaus abgestellt hatte. Einer der Beiden brachte den Dipperzer durch Schubsen zu Fall und trat im Anschluss auf ihn ein. Der zweite Täter kam hinzu und schlug den 34-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Das Opfer wurde dabei schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Einer kann vom 34-Jährigen als männlich, mit schlanker Statur, rund 180 cm groß, komplett schwarz gekleidet und maskiert beschrieben werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand könnten die Hintergründe der Tat in zurückliegenden Differenzen im Umfeld des 34-Jährigen zu suchen sein. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin an. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

