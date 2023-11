Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hilders - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Mittwoch (15.11.2023) bemerkte ein Fahrzeugführer gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz tegut-Einkaufsmarktes in Dipperz einen Unfallschaden an seinem dort ab ca. 16.15 Uhr geparkten dunkelblauen Pkw Audi. Zuvor stand der Pkw in der Zeit von 15.30 bis 16.10 Uhr bereits auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Petersberg geparkt. Ein nicht bekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Ausparken gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des geparkten PKW gefahren und hat an der Stoßstange einen deutlichen Sachschaden verursacht. Anschließend hat der Verursacher die Unfallstelle verlassen, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem verursachenden Fahrzeug und/oder zu dem Fahrer, bitte bei der Polizeistation Fulda unter Tel. 0661 / 105-2301 melden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

