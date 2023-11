Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit hohem Sachschaden

Hünfeld. Am Donnerstagmittag (16.11.), gegen 12.20 Uhr, kam es auf der L3176 zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 60.000 Euro Sachschaden entstanden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige VW T-Roc-Fahrerin die Landstraße von Mackenzell kommend in Richtung Hünfeld. Zeitgleich befuhr ein Lkw-Gespann die Fahrbahn in entgegengesetzte Richtung. In einem Kurvenbereich überholte ein 93-Jähriger aus Hünfeld aus noch unbekannten Gründen das Lkw-Gespann. Als die 23-Jährige dies bemerkte lenkte sie ihren Pkw in den angrenzenden Graben, konnte jedoch eine linksseitige Berührung der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Hünfelder, dessen Auto in der Folge auch eine Felge des Lkw touchierte, blieb glücklicherweise unverletzt.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (13.11.), um 9:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bahnhofstraße aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung zur Friedloser Straße. An der Kreuzung Bahnhofstr./Friedloser Str. musste er verkehrsbedingt an der roten Ampel halten. Kurze Zeit später fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug des Hersfelders hinten auf. Beide Fahrzeugführer stiegen aus, wobei der unbekannte Unfallverursacher scheinbar keinen Schaden an beiden Pkws feststellen konnte. Aufgrund des Verkehrs stiegen beide Fahrzeugführer in ihre Fahrzeuge ein und fuhren los. Der 51-jährige fuhr bei nächster Gelegenheit auf einen Parkplatz und stellte einen entstandenen Sachschaden fest. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (13.11.), um 18:40 Uhr, befuhren ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Bodenheim (LK Mainz-Bingen) und ein 61-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus Fulda hintereinander in dieser Reihenfolge die Frankfurter Straße in Richtung Fulda. An der Ampelanlage zur Carl-Benz-Str. befand sich der Pkw-Fahrer auf dem Abbiegestreifen, um nach links in die Carl-Benz-Straße einzubiegen. Im Bereich der Abbiegespur kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Bus. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 14.000,00 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.11.), um 08:20 Uhr, befuhren ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim, eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula und ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Dippelstraße aus Richtung Meisebacher Straße in Fahrtrichtung Reichsstraße. Der 59-jährige Fahrer aus Kirchheim musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die Pkw-Fahrerin aus Oberaula konnte ihr Fahrzeug rechtszeitig abbremsen und kam zum Stehen. Der 31-jährige Fahrer aus Bad Hersfeld konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr der Pkw-Fahrerin hinten auf. Durch die Kollision wurde der Pkw auf das Fahrzeug des 59-Jährigen geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des 59-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe beträgt 4.300 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.11.), um 7:30 Uhr, befuhren eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die rechte von zwei Fahrspuren der Dippelstraße aus Richtung Meisebacher Straße kommend in Richtung Schillerplatz. In Höhe der Bushaltestelle Stadthaus beabsichtigte die Pkw-Fahrerin ihren Fahrstreifen nach links zu wechseln. Der Pkw-Fahrer übersah den Fahrspurwechsel und lenkte vermutlich nach rechts in Richtung Bushaltestelle, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch prallte der Pkw-Fahrer gegen das Fahrzeug der 37-Jährigen. Die Pkw-Fahrerin und ein 11-jähriges Kind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

