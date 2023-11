Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte hebelten zwischen Dienstagmittag (14.11.) und Mittwochvormittag (15.11.) das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Alter Grüner Weg" auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell