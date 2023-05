Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nötigung auf der B42 endet in Verkehrsunfall mit flüchtigen Verursacher

Neuwied, B42 (ots)

Am Montag, den 15.05.23 kam es gegen 14:40 Uhr bei Neuwied auf der B 42 in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe der Anschlussstelle Industriegebiet Distelfeld, zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei der ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall verursachte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Hierbei befuhr ein weißer Sprinter die Auffahrt des Neuwieder Industriegebietes und wurde dabei schon von einem grün/türkisen Pkw von hinten bedrängt. Nachdem der Sprinter auf die B 42 aufgefahren war, zog das grüne Fahrzeug umgehend auf die linke Spur auf und setzte zum Überholen an. Dabei kam es gegebenenfalls bereits zur Gefährdung zweier Fahrzeuge, die die linke Fahrspur befahren hatten und abbremsen mussten. Nach dem Überholvorgang zog der grüne Pkw vor den weißen Sprinter und vollzog eine Vollbremsung. Der Fahrer des Sprinters konnte nicht mehr reagieren und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Der Unfallverursacher entfernte sich bislang unbekannt von der Örtlichkeit, lediglich die Fahrzeugfarbe grün / türkis und ein Kennzeichenfragment aus dem Westerwald-Kreis konnte von dem Geschädigten mitgeteilt werden. Das Fahrzeug dürfte frische Beschädigungen am Fahrzeugheck aufweisen (möglicherweise fehlt ein Reflektor an der Heckschürze).

Die Polizeiinspektion Neuwied bittet darum, dass sich potentielle Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder Verursacher machen können, auf hiesiger Dienststelle melden. Ebenso sucht die Polizei noch die potentiellen Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls durch das Fahrmanöver des grünen Pkw gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell