Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Puderbach (ots)

Am späten Montagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in der Rosenstraße in Puderbach. Der / die Unfallverursacher/ - in beschädigte einen Grundstückszaun, der mitsamt dem Bodenfundament aus dem Erdboden gelöst wurde. Am Zaun des Geschädigten sind weiße Lackspuren vom Fahrzeug des / der Unfallverursacher/- in gesichert worden. Die Unfallzeit konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell